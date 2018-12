L'Amica geniale candidata ai Critics

NEW YORK, 10 DIC - "L'Amica Geniale" ("My Brilliant Friend" e' tra i finalisti per il miglior dramma in tv dei Critics Choice Awards che saranno assegnati il 13 gennaio sul canale CW. Le nominations dei premi della Broadcast Film Critics and Television Journalists Associations per il 2019 sono state annunciate oggi. Concorrono nella categoria Best Drama con l'adattamento televisivo della saga di Elena Ferrante firmato Saverio Costanzo anche "The Americans", "Better Call Saul", "The Good Fight", "Homecoming", "Killing Eve", "Pose" e "Succession".