Bce: tassi fermi a 0% fino a estate 2019

ROMA, 13 DIC - La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione è in linea con le attese del mercato. Francoforte ha anche confermato la fine del Qe a dicembre e che i tassi di interesse rimarranno "sui livelli attuali almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine". Con lo stop del Qe, dunque, l'Eurotower porterà a zero, a partire dal primo gennaio, gli acquisti netti di bond, mettendo fine all'espansione di bilancio attraverso il quantitative easing, anche se la Bce continuerà a reinvestire i titoli in portafoglio ancora a lungo dopo che saranno risaliti i tassi.