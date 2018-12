Impronte digitali al Cardarelli

NAPOLI, 15 DIC - Addio al vecchio cartellino marcatempo, 'benvenute' impronte digitali. Dal prossimo 19 dicembre, l'ospedale Cardarelli di Napoli è pronto a introdurre i marcatempo biometrici per i dipendenti ai quali basterà un dito per iniziare e per concludere il proprio turno di lavoro. I marcatempo biometrici inizieranno la loro 'Era' solo dopo aver ottenuto il bene placito del Garante per la privacy. I vertici dell'azienda fanno sapere che le impronte digitali in sostituzione dei vecchi cartellini hanno ottenuto le massime garanzie di sicurezza dei dati ma anche di legittimità del processo di innovazione da parte dell'Authority. Nel parere si legge che "l'obiettivo principale dell'installazione del sistema di rilevazione biometrica è di garantire che ogni dipendente registri l'inizio della prestazione lavorativa unicamente per se stesso e non per altri colleghi". Un sistema, quello delle impronte digitali che "sarà a tutto vantaggio della stragrande maggioranza dei cardarelliani".