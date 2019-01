R.cittadinanza: Grillo, vinta battaglia

ROMA, 20 GEN - "Questa settimana è stata davvero speciale. Il reddito di cittadinanza è diventato realtà. Una storia che parte da lontano, fatta di battaglie, che ha portato i cittadini in Parlamento, ad occuparsi del popolo e a fare una manovra per il popolo! Grandi passi a piccoli balzi!". Così Beppe Grillo torna sul via libera al decreto dal suo blog dove, come ogni domenica, riassume gli eventi più importanti della settimana.