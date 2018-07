Stelle del Fair-play brillano a Firenze

ROMA, 18 LUG - Nella suggestiva cornice di piazzale Michelangelo, a Firenze, Menarini ha accolto i premiati del 22/o premio Fair Play-Menarini. Una cena di gala per celebrare quei campioni che, contando sul proprio talento, si sono distinti sul campo da gioco, seguendo rigorosamente le regole, rispettando gli avversari e incarnando appieno i valori del fair-play. "Per un'azienda come Menarini, che s'impegna ogni giorno nella ricerca di nuove cure, è necessario avere il fair-play nel Dna - ha detto Ennio Troiano, direttore corporate delle risorse umane del Gruppo Menarini -. Per il sesto anno consecutivo, Menarini vuole omaggiare i campioni che portano i valori dello sport e della vita in giro per il mondo, rappresentando un esempio positivo per le nuove generazioni". La 23/a edizione del premio fair-play Menarini culminerà domani, con la cerimonia di premiazione a Castiglion Fiorentino.