Figc: Gravina, 'in linea su contenuti'

ROMA, 20 SET - "Sui punti non ci possono essere dubbi, c'è sintonia su tutto. Il 73% farà la sua proposta e gli altri valuteranno il nome. Fermo restando che sul tema dei contenuti siamo in linea su tutto". Lo dice il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al termine dell'incontro tra tutte le componenti della Federcalcio per confrontarsi su una possibile strategia comune in vista delle elezioni che si terranno il 22 ottobre. Presenti anche Lega di A, B e Associazione italiana allenatori. "Il nome del 73% - ha comunque precisato Gravina - lo faremo alle altre componenti quando ci sarà certezza sul custode di quei valori individuati sulla piattaforma programmatica comune. Se gli altri non dovessero essere in sintonia sul nome significa che ci dovrà essere un confronto elettorale su due nomi distinti. Noi auspichiamo che ci sia una candidatura unica".