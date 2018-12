Iachini: Empoli giovane, può crescere

ROMA, 10 DIC - Dieci punti nelle ultime 4 partite e, con Beppe Iachini in panchina, l'Empoli ha raggiunto una zona di classifica più tranquilla. Riconosciuto il lavoro di Aurelio Andreazzoli, suo predecessore, il tecnico ascolano assicura di aver trovato "ragazzi con una grande disponibilità. Settimana dopo settimana la squadra è cresciuta e - assicura parlando a 'Radio anch'io sport' - ha ancora margini perché ci sono tanti giovani. E' vero che abbiamo migliorato la classifica, però ancora non abbiamo fatto nulla". Nell'Empoli, sottolinea Iachini "ci sono tanti esordienti della categoria". Nel gruppo sta emergendo "Lagumina, convocato dall'Under 21. E' un ragazzo di buona prospettiva". Una parola in più la spende per Ciccio Caputo, arrivato ad otto reti. Secondo Iachini meriterebbe una chance in Azzurro: "Sta vivendo un momento d'oro. E' un attaccante completo. Tecnico, veloce, bravo a sfruttare la profondità. Ha grandi possibilità di arrivare a 20 reti. L'attenzione della Nazionale se la meriterebbe".