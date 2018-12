Inter:Zhang,Marotta ci aiuterà a vincere

MILANO, 13 DIC - "Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. Marotta è uno dei migliori dirigenti in ambito calcistico e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi". Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, commenta così la nomina di Marotta ad amministratore delegato del club. "Questo è un cambiamento importante, in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un'azienda di successo - ha proseguito Zhang -. Fuori dal campo, Alessandro Antonello (che assumerà la carica di ad corporate) garantirà il miglioramento delle nostre performance, la realizzazione dei nostri progetti strategici e la promozione dei valori del club all'interno dell'organizzazione". "Il presidente Steven Zhang ha un progetto ambizioso e sono impaziente di farne parte attivamente - ha aggiunto Marotta -. Voglio ringraziare il Chairman Zhang e il Gruppo Suning per la fiducia che mi hanno accordato, sono certo che insieme renderemo l'Inter nuovamente vincente".