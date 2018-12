Inter: Zhang, è ora di tornare a vincere

MILANO, 19 DIC - "È arrivato il momento di parlare di titolo o ambire ad arrivare ad altissimo livello. Abbiamo tutte le possibilità per arrivare al successo". È uno Steven Zhang in versione leader, quello che si è presentato sul palco della cena di Natale dell'Inter. "Il 2018 è stato bellissimo per eventi straordinari come la qualificazione in Champions - ha proseguito il presidente del club nerazzurro -. C'è un netto miglioramento rispetto a 4-5 anni fa e se guardo le partite ogni tanto penso che siamo invincibili. Siamo forti, dobbiamo ricordarcelo. L'Inter è cresciuta". Ora, però, è soprattutto il momento di tornare a vincere. "Come società e squadra abbiamo tutto per arrivare al titolo. Non è presunzione, ma fiducia. Schiacceremo tutti in campo e fuori e, dopo tanti anni, abbiamo la possibilità di poter vincere", ha concluso Zhang. "Mi dispiace essere qui senza aver portato la qualificazione agli ottavi di Champions: meritavamo di andare avanti", ha aggiunto Luciano Spalletti.