ROMA Giorgetti, Totocalcio non viene abolito 19/12/2018 - 13:30

"Introiti restano per finanziare mondo sport come in passato"

ROMA, 19 DIC - "La notizia che vogliamo abolire il Totocalcio è esattamente il contrario di quello che stiamo facendo. Vuole essere uno strumento che se rilanciato contribuisce perché gli introiti restano nel mondo dello sport, a finanziare il mondo dello sport come in passato". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, chiarisce, alla cerimonia dei Collari d'oro al Foro Italico, le finalità del governo nella riforma dei concorsi pronostici, prevista in un emendamento della manovra.