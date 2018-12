Salvini,Milan-Fiorentina?noi benefici...

FIRENZE, 19 DIC - "Stiamo facendo beneficenza ovunque, quindi penso che al massimo, se ci va bene, al Milan arriva a casa un pareggio". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e tifoso milanista, intervistato dall'emittente fiorentina Lady Radio sul prossimo match di campionato che vedrà opposti i rossoneri e la Fiorentina. "Dopo aver portato mio figlio ad Atene a vedere quello scempio - ha spiegato - mi è caduta un po' la 'poesia', e quindi mi sembra che la Fiorentina stia giocando meglio adesso, è tornata a vincere: quindi, non per gufare, ma se fossi in un tifoso viola non sarei molto preoccupato dalla trasferta di San Siro". Alla domanda sui giocatori gigliati più temuti, Salvini ha risposto dicendo che "Chiesa e Simeone mi piacerebbe giocassero con me, non contro di me".