A Selinunte il magnate Barry Diller con la sua barca a vela da 100 mln di dollari

CASTELVETRANO (TRAPANI) - La terza barca a vela più grande del mondo, EOS, è stata avvistata stamattina davanti alla costa di Selinunte. Il trialbero, lungo oltre ottanta metri, è di proprietà del magnate americano Barry Diller, marito della stilista Diane von Furstenberg. Il veliero può trasportare fino a 16 persone, oltre ai 21 componenti dell’equipaggio e il suo valore supera i 100 milioni di dollari. L'imprenditore statunitense sarebbe uno degli esclusivi ospiti attesi per il Google camp 2018 la cui cena di gala si terrà martedì sera all’interno del parco archeologico di Selinunte, in uno spazio che si sta allestendo tra il baglio Florio e il tempio G. Per permettere agli ospiti riservatezza assoluta martedì il parco archeologico anticiperà la chiusura alle 13.