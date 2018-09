Tasse, il ministero premia il comune di Marsala per la lotta all'evasione fiscale

MARSALA - Il Comune di Marsala è stato premiato dal ministero dell’Economia e delle Finanze con quasi 58 mila euro (circa il 60% dell’intera «premialità» assegnata alla Sicilia) per l’azione svolta sul fronte del contrasto all’evasione fiscale.

«Un lavoro delicato e meticoloso - dice il vice sindaco Agostino Licari, che tra le sue deleghe ha anche quella alle Finanze - che ci pone tra i comuni italiani più virtuosi per questa attività. L’obiettivo è l’equità fiscale, affinché contribuendo tutti al pagamento dei tributi, si possa tutti pagare di meno». La lotta all’evasione fiscale, sottolinea una nota del Comune, è resa possibile da «apposite 'convenzioni di cooperazione informaticà che consentono servizi di consultazione on line di tipo anagrafico, reddituale, di registro e riscossione».

L’importo assegnato dal ministero dell’Economia e delle Finanze colloca Marsala tra i primi 50 Comuni in Italia e al primo posto in Sicilia.