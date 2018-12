Favignana, 45enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

FAVIGNANA I carabinieri di Favignana (Trapani) hanno arrestato Vincenzo Mineo, 45 anni, eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Palermo per maltrattamenti in famiglia. Gli episodi in questione sono vari e scanditi nel tempo: Mineo era stato inizialmente allontanato dall’abitazione familiare, "ma con scarsi risultati"; quindi gli è stata applicata la misura del divieto di dimora presso il comune di Favignana, "provvedimento - spiegano i carabinieri - che non ha più di tanto stravolto le abitudini dell’uomo che puntualmente faceva rientro sull'isola presentandosi senza alcun timore a casa sua". Fino alla giornata di ieri, quando i militari dell’Arma per notificare l’ordinanza lo hanno trovato in casa a Favignana e lo hanno arrestato mentre tentava la fuga dal retro dell’abitazione. Mineo è ora rinchiuso al carcere Pietro Cerulli di Trapani.