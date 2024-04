Etna, debole esplosione dal cratere di Sud-Est: prodotta una modesta emissione di cenere

'A MUNTAGNA

Nuovo evento sul vulcano, che negli ultimi giorni ha fatto registrare diverse attività

Gli anelli di gas, i boati e la cenere dalla Bocca Nuova , il crollo di una parete interna di quest’ultimo cratere. E ora un nuovo evento. Sull’Etna sono giorni di attività. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che ieri alle ore 20:41 UTC, dalle telecamere di sorveglianza, si è osservata una debole esplosione dal cratere di Sud-Est che ha prodotto una modesta emissione di cenere che si è dispersa rapidamente in area sommitale.

Il tremore