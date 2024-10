Minacciano un coetaneo 14enne con un coltello per rubargli la bici. Un arresto e una denuncia

Oltre il bullismo

I tre sono studenti dell'istituto Alberghiero

Avrebbero accerchiato e minacciato con un coltello un compagno di scuola per portargli via la bici. La polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un 14enne, e denunciato un coetaneo, per il tentativo di rapina avvenuto non lontano dall’istituto Alberghiero a Palermo che frequentano tutti i tre giovani. Tutto è successo alle 7.50, poco prima che suonasse la campanella. La vittima, anche lui di 14 anni, stava raggiungendo l’istituto quando i due coetanei lo avrebbero bloccato nel tentativo di terrorizzarlo e rubargli la bicicletta.