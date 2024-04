Monterosso, il Canadair in azione per spegnere le fiamme dell’incendio acceso da ieri sera (video)

Cronaca

Situazione complessa, ma le fiamme dovrebbero essere domate prima che faccia buio

In fase di spegnimento l’incendio che da ieri sera imperversa in zona Vignieri, a pochi chilometri dall’abitato di Monterosso Almo. Si è reso necessario l’intervento di due Canadair che, per rifornirsi, hanno dovuto indirizzare la propria attenzione verso Marina di Ragusa considerato che le dighe più vicine, quella di Santa Rosalia e del lago Dirillo, non hanno potuto fornire disponibilità per la carenza idrica con cui stanno facendo i conti. Nel video, il passaggio di uno dei Canadair.

