A Palermo incendi per sterpaglie e rifiuti

Oltre alla bonifica e allo spegnimento di incendi di sterpaglie in provincia le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nella notte ad intervenire in diversi quartieri a Palermo dove il rallentamento della raccolta dei rifluiti ha già provocato la formazione di numerose discariche a cielo aperto. Qualcuno nella notte ha dato fuoco alla catasta di rifiuti. Gli interventi soprattutto nella zona del quartiere Zen e Borgo Nuovo. In alcune zone della città si tratta di una vera emergenza sanitaria visto soprattutto le alte temperature e i rifiuti abbandonati per strada sono esposti al caldo.



