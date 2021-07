Agente di polizia si è suicidato sparandosi con la pistola d'ordinanza

Un agente di polizia di 33 anni, originario dell’Agrigentino, si è tolto la vita oggi pomeriggio dentro la sua auto, trovata lungo la statale 624, a Santa Margherita Belice. Il poliziotto era in servizio in un commissariato di Palermo. A scoprirlo è stato il padre, anche lui poliziotto, dopo aver saputo che non si era presentato al lavoro. L’agente si è ucciso con la sua pistola d’ordinanza. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i colleghi dell’agente per chiarire i contorni della vicenda. Dopo l’ispezione cadaverica sarà la Procura a stabilire se disporre la restituzione della salma alla famiglia.



