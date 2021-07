Allerta a Palermo per ondate di calore e rischio incendi

La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore che riguarda la città di Palermo. Livello 1 (giallo) e 35 gradi percepiti per domani. Lo ha reso noto il Comune di Palermo.

Pubblicità

Un incendio frattanto è divampato a Partinico, in contrada Margi, sulla strada statale 113 in direzione Alcamo. Un agriturismo è stato evacuato perché lambito dalle fiamme. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali e gli uomini della protezione civile. Altri incendi sono divampati nel Palermitano: a Castronovo di Sicilia, Casteldaccia, Sclafani Bagni e Trappeto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA