Frana strada a Palermo: transennata zona del Papireto

Crollo nella strada del Papireto a Palermo dove si stanno realizzando dei lavori per cercare di ripristinare la strada che collega la cattedrale al mercato delle Pulci. Questa mattina gli agenti della polizia municipale insieme agli operai del Coime hanno transennato una parte di strada che sta franando. Da qualche tempo dopo le abbondanti piogge dei mesi scorsi il tratto di strada è chiuso. In questi giorni sono in azione gli operai che stanno realizzando un by pass per convogliare le acque e mettere in sicurezza la zona. Evidentemente il fiume che scorre sotto sta provocando nuove infiltrazioni e nuovi cedimenti.



