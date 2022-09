Palermo, violenza sessuale su una giovane dopo una serata nei locali della movida: arrestato 41enne

È stato individuato e arrestato l'uomo di 41 anni che, lo scorso fine settimana, dopo una serata nei locali della movida cittadina a Palermo, si sarebbe reso autore di uno stupro ai danni di una giovane donna, a Palermo.

Le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato "San Lorenzo" e hanno portato al provvedimento del gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

La vittima avrebbe trovato la forza di denunciare solo dopo una notte insonne. Secondo quanto da lei raccontato, avrebbe accettato un passaggio per tornare a casa e poi sarebbe stata violentata in un luogo appartato.

Sulla scorta delle informazioni acquisite in sede di denuncia, gli investigatori hanno avviato serrate attività di indagine, grazie alle quali, nel giro di poco tempo, si è riusciti a dare un volto alla persona denunciata dalla giovane donna. Le immagini dei sistemi di video sorveglianza hanno consentito di individuare il volto dell’uomo e l’auto, riconoscibile anche per una vistosa ammaccatura a sinistra della targa. I poliziotti sono così giunti ad identificare l’uomo indagato per violenza sessuale.

