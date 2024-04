Ars, approvata la mozione sulla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali

Famiglia

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato una mozione che impegna il governo della Regione «a sollecitare il Parlamento nazionale a discutere le proposte di legge già depositata alla Camera» sulla registrazioni anagrafiche delle famiglie omogenitoriali «e comunque a modificare la normativa per porre fine alle discriminazioni in essere che determinano una grave violazione dei diritti preminenti del minore, dando seguito al monito espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze 32 e 33 del 2021, nonché per riconoscere l’eguaglianza e la pari dignità di tutte le famiglie». La mozione, presentata dai parlamentari regionali Stefano Pellegrino (Fi), Gianfranco Miccichè (Misto) e Valentina Chinnici (Pd), è stata sottoscritta da altri deputati.