Cantarella (Lega): “Preferiti i voti facili degli ultimi arrivati ai pochi e genuini dei militanti, avevo avvertito Salvini…”

inchiesta "pandora"

Il commento del militante storico e fondatore della Lega in Sicilia, attualmente responsabile regionale dei Dipartimenti del partito

“Preferiti i tanti voti facili degli ultimi arrivati ai pochi ma genuini degli storici e coerenti militanti”. Lo dice Fabio Cantarella, militante storico e fondatore della Lega in Sicilia, attualmente responsabile regionale dei Dipartimenti del partito.

“Da tempo – continua Cantarella – denuncio pubblicamente quanto sta accadendo nella Lega in Sicilia e per tutta risposta sono stato isolato e addirittura l’attuale commissario del partito in Sicilia, il sottosegretario Claudio Durigon, ha proposto la mia espulsione dal partito (richiesta di espulsione votata anche da Stefano Candiani che la Sicilia dovrebbe conoscerla molto bene). Questo solo perché sono stato costretto a lanciare l’allarme sulla stampa dopo che, violando le norme dello Statuto, mi hanno escluso da ogni riunione nonostante io, da fondatore della Lega in Sicilia, per Statuto sia membro dell’assemblea e del direttivo regionale. Durigon ha ereditato gli errori commessi da Matteo Salvini, a sua volta mal consigliato dall’onorevole Anastasio Carrà. Avevo messo in guardia Salvini anche con numerosi e puntuali messaggi e mi è caduto dal cuore e dalla mente quando per chiudere il discorso mi ha risposto testualmente ‘più processi ha e più mi sta simpatico’. Un leader di partito, uomo delle istituzioni e membro del governo nazionale che risponde così davanti a questioni così delicate per la gestione del patrimonio pubblico”.