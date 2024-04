Corruzione, Schifani assumerà a interim le deleghe di Sammartino

le ripercussioni politiche

La notizia filtra da Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione

Dalla Presidenza della Regione siciliana filtra che il governatore Renato Schifani assumerà a interim le deleghe dell’assessore Luca Sammartino, indagato per corruzione dalla Procura di Catania e sospeso per un anno dalle funzioni pubbliche.

L’esponente della Lega, vicepresidente della Regione, e’ stato raggiunto dall’ordinanza del gip di Catania che dispone a suo carico la sospensione per un anno dai pubblici uffici per corruzione aggravata, nell’ambito dell’operazione “Pandora”, con undici misure cautelari per scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d’ufficio, istigazione alla corruzione e turbata liberta’ degli incanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA