Europee, Chinnici capolista di FI nel collegio Isole: «Fondi Ue vanno spesi tutti e bene». E Falcone: «Serve l’Europa dei fatti»

Presentata a Palermo dal coordinatore regionale Marcello Caruso la Lista di Forza Italia

“A chi mi chiede cosa la Sicilia porterà in Europa rispondo che porteremo impegno e competenza, ma la vera sfida è portare l’Europa in Sicilia, portare nell’Isola le opportunità per giovani e imprese, per consentire agli uni di restare in Sicilia se voglio e alle altre di crescere”.

A dirlo è stata l’europarlamentare uscente Caterina Chinnici, che guida la lista di FI nel collegio Isole per le Europee di giugno. “Sono la più anziana in grado per conoscenza delle istituzioni Europee”, ha detto durante la conferenza stampa convocata a Palermo dal coordinatore regionale azzurro Marcello Caruso, ricordando i dieci anni di lavoro all’Europarlamento e i “punti cardine” del suo impegno da parlamentare Ue dalla “lotta alla criminalità organizzata” alla “tutela delle donne e dei giovani” per arrivare al “corretto impiego dei fondi Ue”.

“La criminalità organizzata è un problema di tutta Europa – ha aggiunto la figlia di Rocco Chinnici, il consigliere istruttore assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983 -, dobbiamo sviluppare e rafforzare il tanto lavoro già fatto per liberare l’economia dal denaro sporco e le amministrazioni dalla corruzione. I fondi Ue – ha concluso – sono un’opportunità unica per lo sviluppo dei nostri territori e vanno spesi tutti, bene e al più presto”. Per Chinnici “l’Europa va riformata per garantire decisioni più rapide ed efficienti, dare maggiore voce ai cittadini europei e promuovere i nostri valori di libertà, sicurezza e pace”. Un intervento, quello della Chinnici, che si è aperto con il “ringraziamento vero e sincero” ad Antonio Tajani che “ha voluto darmi il ruolo di capolista, un ruolo di responsabilità e una consegna di fiducia legata al mio lavoro al Parlamento europeo”, al governatore Renato Schifani, al leader del Mpa Raffaele Lombardo per “la stima e il sostegno nei miei confronti” e a “tutte le componenti politiche del partito, a partire dal coordinatore regionale Marcello Caruso”.

