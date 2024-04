Fedriga, ‘investire in Italia è molto più conveniente’

agenzia

L'8 e 9 aprile il Selecting Italy, 'opportunità per il mondo'

TRIESTE, 29 MAR – “Oggi investire in Italia è molto più conveniente rispetto ad altri Paesi europei, banalmente anche per la quantità di investimento: noi costiamo di meno e questo non sarà per sempre. Oggi investire in Italia è un’occasione che non si ripeterà per sempre. In Francia e Gran Bretagna, ad esempio, il real estate ha prezzi esorbitanti rispetto al mercato italiano. Oggi investire in Italia conviene, può essere un’opportunità per il mondo”. Lo ha ribadito, oggi a Trieste, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, riferendosi al Selecting Italy, l’evento in programma l’8 e il 9 aprile a Trieste e che mira ad attrarre investimenti esteri in Italia. Secondo il programma, lunedì 8 aprile si alterneranno interventi istituzionali, tra cui quelli del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e del viceministro del Mimit, Valentino Valentini; martedì 9 aprile sono invece in calendario il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Per Fedriga il Selecting Italy è “un’opportunità straordinaria”: “Abbiamo un problema serio – ha constatato a margine di un incontro – di far conoscere a livello internazionale le potenzialità che ci sono nel nostro Paese. Tanti vedono il nostro Paese solo per la straordinaria bellezza, non c’è dubbio, per l’enogastronomia, per l’architettura, per la cultura, per i paesaggi ma non invece – ha concluso – per le grandi capacità di innovazione che il nostro paese ha e le opportunità di investimento”.

