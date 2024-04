Fedriga, video promozionali del Fvg approdano a Times Square

turismo

La promozione turistica del Friuli Venezia Giulia approda negli Stati Uniti e conquista Times Square: attraverso l’azione sviluppata da PromoturismoFvg, su indicazione della Regione, i maxischermi, con una superficie di decine di metri quadrati, che caratterizzano l’iconica piazza di New York proiettano una campagna video pubblicitaria dedicata alla regione. “Si tratta di un’attività mai realizzata finora che porta le bellezze e tipicità del Fvg, oltre che nei loro occhi, sui display degli smartphone delle migliaia di turisti che ogni giorno affollano Times Square. La promozione del territorio è fondamentale e in questi anni ci sono stati riscontri positivi, in termini di turismo e attrattività degli investimenti, derivanti dalla capacità di far conoscere il Fvg”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA