Nasce l’Usmia, il sindacato militare guidato dal marò Girone

agenzia

La presentazione giovedì alla Camera

ROMA, 16 APR – Sarà presentato ufficialmente giovedì prossimo, 18 aprile, l’Usmia, il primo sindacato militare interforze che vede alla presidenza il marò Salvatore Girone, coinvolto nel 2012 – insieme a Massimiliano Latorre – nel caso dell’Enrica Lexie. L’Unione Sindacale Militari Interforze Associati nasce in seguito alla cessazione delle funzioni della rappresentanza militare Cocer e al via libera per la nascita di sindacati autonomi delle forze armate. La presentazione si terrà alle 16 presso la sala stampa della Camera dei Deputati, a Roma. Alla conferenza prenderà parte anche Salvatore Girone, il cui intervento – si legge nella nota di presentazione – “sarà un’occasione unica per ascoltare dalla sua voce le sue esperienze e la sua visione sul futuro del personale militare italiano”.

