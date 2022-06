2 giugno:al Quirinale non ci saranno amb. russo e bielorusso

ROMA, 01 GIU - Alla cerimonia di questa sera al Quirinale in occasione del 2 giugno non ci saranno gli ambasciatori di Russia e Bielorussia accreditati in Italia. In serata è prevista una breve dichiarazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cui seguirà un concerto eseguito dall' Orchestra del Teatro "La Fenice" diretta dal Maestro Myung Whun Chung. La scelta segue quanto deciso ai primi di maggio a Bruxelles di non coinvolgere ad eventi di questo tipo, come le feste nazionali, i rappresentanti dei due Paesi.

