Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni primo "first gentleman" della storia d'Italia

Si erano conosciuti negli studi di Canale 5. Lei, Giorgia Meloni, stava per sedersi nel salotto del Costanzo Show; nel frattempo aveva mangiato una banana e si era ritrovata con la buccia in mano senza sapere dove buttarla. In quel momento arriva Andrea Giambruno, uno volti giornalistici e autore di programmi di Mediaset, e vedendola in difficoltà le toglie quella buccia dalle mani. Si incontreranno qualche tempo dopo e da lì a poco diventeranno compagni di vita e ancora anni più avanti, genitori di Ginevra, che oggi ha sei anni.

Andrea Giambruno, 41 anni, milanese, laureato in filosofia, oggi è al centro della cronaca, politica e rosa. E' il compagno di colei che con moltissime probabilità siederà sul gradino più alto di Palazzo Chigi, diventando così, sarebbe la prima volta in Italia, il first gentleman. Molto riservato, ha un profilo Instagram privato, di Giambruno, al di là della sua professione, si sa molto poco e ha sempre avuto un'immagine pubblica, finora, molto defilata. Tranne quella volta in cui, alla fine di un telegiornale che aveva appena condotto, alzò, indignato, una levata di scudi a favore della compagna che era stata attaccata da un professore universitario di Siena che l'aveva definita "una vacca, una scrofa".

Nei prossimi giorni, per quanto riguarda la riservatezza, qualcosa però potrebbe cambiare, anche per lui. Giorgia Meloni lo ha ringraziato pubblicamente nel suo primo discorso della scorsa notte. "Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me".

