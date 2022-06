Doppio cognome: M5S,pronti a legge, bene sollecitazione Consulta

ROMA, 01 GIU - "Di nuovo una sollecitazione ad agire arriva al Parlamento dalla Consulta: non possiamo che prenderne atto. Si poteva agire prima, noi siamo pronti da tempo con una nostra proposta di legge che consenta il pieno utilizzo del cognome materno e stabilisca regole per evitare controversie o complicazioni per i cognomi delle generazioni. Ora non ci sono più scuse e anche i più affezionati alle vecchie abitudini, dovranno farsene una ragione. Spetta al Parlamento intervenire per dare delle regole chiare". Così i membri del Comitato legalità e giustizia M5S Sarti,Perantoni, Macina, D'Angelo e Saitta.

