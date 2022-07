ROMA, 20 LUG - "ll governo si identifica nell'Europa e nella Nato. La posizione è chiara e forte nel cuore dell'Ue, del G7 e della Nato. Bisogna sostenere l'Ucraina in ogni modo. Come ripetuto ieri al presidente ucraino armare l'Ucraina è l'unico per aiutare gli ucraini a difendersi". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato.

