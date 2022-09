Fi, Tajani: «Il ponte sullo Stretto si farà, progetti pronti a partire»

«Il Ponte sullo Stretto e i termovalirzzatori sono opere fondamentali per la Sicilia. E' impensabile non realizzare i termovalorizzatori e inviare i rifiuti in Germania o in Svezia, in questo questi Paesi ci guadagnano due volte perché li paghiamo per prendersi la spazzatura e loro producono energia rivendendola». Così il vice presidente di Fi, Antonio Tajani, ad una convention a Palermo a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Renato Schifani. "Sarà il prossimo governo di centrodestra a decidere come fare il Ponte, ci sono progetti pronti a partire, senza fare ulteriori studi", ha aggiunto. Tajani inoltre ha affermato che «in Sicilia bisogna realizzare l’alta velocità, l’Isola non può avere una rete ferroviaria dell’Ottocento».

Poi il vicepresidente di Fi sui sondaggi: «Non diamo retta a quei 2-3 sondaggi che poi sono magari anche taroccati, sono convinto che avremo un consistente numero deputati a Roma e a Palermo. Sono ottimista: se in Sicilia vinciamo con Renato Schifani non mi pare ci sia crisi di risultati».

«Il voto a Cateno De Luca, seppur legittimo, è un voto sprecato, perso. Le sue liste possono avere un consenso momentaneo, ma non portare al successo. Il voto a De Luca non porta nulla alla Sicilia e non dà contributi ai territori».

«E' impossibile che il Terzo Polo possa avere un ruolo politico in Italia e in Sicilia perché ha numeri marginali. In realtà il quarto polo, perché l’opposizione sarà guidata da Pd e M5s. Loro faranno la ruota di scorta». Su Gaetano Armao, che ha lasciato Fi per candidarsi a governatore in Sicilia col Terzo Polo, Tajani ha detto: «Chi ha fatto il vice presidente della Regione non può fare scelte simili, lui lo ha fatto e sarà marginale».

Alla convention ha preso parte, con un collegamento video, il leader di Fi Silvio Berlusconi: «Nel centrodestra siamo partiti diversi, abbiamo un linguaggio diverso: ma questa diversità è una ricchezza perché è un rapporto sincero».

