Fisco: Leu,commissione chiede rinvio esame riforma in Aula

ROMA, 17 FEB - "In commissione Finanze alla Camera abbiamo convenuto di richiedere lo spostamento dell'arrivo in Aula della delega fiscale, inizialmente previsto per il 28 febbraio. Il rinvio del provvedimento si è reso necessario alla luce della complicata interlocuzione dei gruppi. Nel corso della riunione sono emerse tutte le differenze e le distanze davvero notevoli tra le parti". Lo dichiara il deputato di Leu, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera sottolineando che "non è opportuno avviare l'esame degli emendamenti in commissione prima che tutti i nodi politici vengano sciolti". (segue)

