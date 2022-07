Governo chiede ok a uso deficit, voto a maggioranza assoluta

ROMA, 26 LUG - "Il Governo richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, confermando per l'anno 2022 sia la previsione di crescita del prodotto interno lordo sia i saldi programmatici già autorizzati con la precedente Relazione al Parlamento di aprile scorso e incorporati nel quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2022, nonché il rapporto debito pubblico-Pil". E' quanto si legge nella relazione, firmata da Daniele Franco e Mario Draghi, che il governo sta inviando al Parlamento con la richiesta di utilizzare i margini di 14,3 miliardi per "interventi urgenti" contro rincari e inflazione. La relazione, che rientra nelle procedure previste dalla legge che ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione, avrà bisogno di un voto "a maggioranza assoluta" da parte delle Camere.

