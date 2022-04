Letta, le divisioni dell'Europa sul gas rendono Putin più forte

MILANO, 29 APR - "Io spero fortemente che l'Europa sia unita e che non ci si divida: le divisioni in Europa non fanno altro che aiutare e rendere Putin più forte e più voglioso di portare avanti la sua opera di distruzione". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un incontro con i giovani in un oratorio a Milano, in merito alle decisioni sul gas russo. Le scelte, ha aggiunto Letta, "sono oggettivamente complesse, è naturale che ci siano dibattito e discussione", ma "dobbiamo essere uniti: l'Europa unita riesce a mettere in campo iniziative che hanno effetti positivi per la difesa dell'Ucraina e per mettere l'invasore russo in una condizione di difficoltà. Se l'Europa si divide, questo dà esattamente l'effetto opposto", ha concluso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA