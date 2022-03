Porte aperte a Montecitorio, concerto per la pace in Ucraina

ROMA, 25 MAR - "Domenica torna l'appuntamento con Montecitorio a Porte Aperte, dopo la sospensione dell'iniziativa a causa della pandemia. Sarà un'edizione speciale questa di marzo. Al termine di ciascun turno di visita, infatti, i partecipanti potranno assistere in Aula a un breve concerto dell'Orchestra d'archi del Conservatorio statale 'Santa Cecilia' dedicato alla pace in Ucraina. Ad esibirsi saranno la soprano russa Anna Koshkina e la soprano ucraina Sofiia Chaika". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. "Inoltre, a partire da domenica, i cittadini scopriranno il nuovo allestimento della Sala Aldo Moro, con 'Le Nozze di Cana' recentemente restaurato. Ad essere esposti saranno anche dipinti di artisti italiani del Novecento che fanno parte del patrimonio artistico di Montecitorio scelti per la mostra temporanea. La sala Moro, infatti, ospita a rotazione una selezione di opere custodite dalla Camera dei deputati così da farle conoscere ai visitatori e agli studenti. Un prezioso patrimonio artistico già disponibile virtualmente sul portale arte.camera.it".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA