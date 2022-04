Regione, in Giunta arriva il ddl di Stabilità: e c'è una norma sulle Super-Zes

«E' una legge di stabilità snella», dice l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao, quella all’ordine del giorno della giunta regionale di domani. L'assessore ha preferito non anticipare i contenuti, limitandosi a parlare di una norma inserita nel testo che definisce «super-Zes» con lo scopo di rafforzare - attraverso il credito d’imposta - le agevolazioni per le imprese attive nelle aree delle Zone economiche speciali (Zes).

«Dopo il via libera della giunta trasmetteremo il testo all’Assemblea per l’esame nelle commissioni di merito e al Bilancio, speriamo di cominciare subito dopo Pasqua», aggiunge Armao, a margine del convegno 'Pnrr e Zes: infrastrutture e aree industriali per la Palermo del futuro», organizzato da Sicindustria, a Palermo.

«Il bilancio - ha aggiunto Armao - segue la linea che abbiamo finora impostato, cioè quella di un bilancio di equilibrio che continua il farraginoso e duro confronto con lo stato che però ha portato grandi opportunità per la Sicilia come la riduzione del concorso alla finanza pubblica, il riconoscimento di trasferimenti importanti, a partire da quella condizione di insularità mia riconosciuta alla Sicilia che consente di avere un disponibile iniziale di 100 milioni di euro, ma con delle quote congelate in attesa che si definiscano gli accordi con lo stato, come per altro sta avvenendo anche al comune di Milano».

