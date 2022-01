Salvini è impegnato nelle consultazioni per il Quirinale, rinviata udienza processo Open Arms

Udienza lampo, questa mattina, del processo Open Arms a carico dell’ex ministro Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. La difesa dell’ex ministro dell’Interno ha chiesto un rinvio per "legittimo impedimento", considerato che da lunedì prossimo, 24 gennaio, inizieranno le votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica e i giorni precedenti saranno impegnativi per il leader della Lega. Nell’udienza di oggi doveva essere sentito come teste, tra gli altri, il comandante della Open Arms, Marc Reius, che si è costituito parte civile del processo. L’udienza è stata rinviata al 4 marzo, come da calendario comunicato il 17 dicembre dal presidente della II sezione penale, Roberto Murgia.

