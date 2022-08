Totò Cordaro va con Fratelli d'Italia: «Condivido i valori, l'Udc contenitore vuoto»

Il parlamentare regionale e assessore regionale al territorio e ambiente, Toto Cordaro, ha aderito a Fratelli d’Italia. L’esponente politico, si legge in una nota, ha incontrato ieri a Messina la leader di FdI Giorgia Meloni, insieme ai coordinatori regionali del partito Giampiero Cannella e Salvo Pogliese.

Pubblicità

Con Cordaro, prosegue la nota, entra in Fratelli d’Italia una consistente comunità' di amministratori locali, militanti e amici. «La condivisione di valori fondanti come Patria e Famiglia e la storia personale e politica di Toto Cordaro trovano, così, una naturale collocazione nel partito della leader dei conservatori italiani ed europei», sottolinea la nota. A dare il benvenuto a Cordaro sono i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia in Sicilia, Giampiero Cannella e Salvo Pogliese.

Cordaro era entrato in polemica con l'Udc dopo la sua mancata ricandidatura: «Ci sono dei momenti nella vita - aveva detto - in cui un uomo deve preservare il patrimonio di credibilità guadagnato con il proprio duro lavoro e la propria coerenza. In questi 15 anni ho messo me stesso al servizio della Regione Siciliana con impegno e rettitudine, senza perdere mai di vista la strada maestra dell’agire nella legalità e per il bene comune. Sono sempre stato un uomo di centro. Ed è per questo che avevo scelto di tornare nell’UDC. Un ritorno a casa. Ma l’UDC si è rivelato un contenitore vuoto sia di uomini, che di principi. Per questa ragione, non mi ricandiderò alle Elezioni Regionali del 25 Settembre».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA