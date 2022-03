ROMA, 01 MAR - "Oggi" cercare la pace "è difficile, per cercare la pace bisogna volere la pace e chi ha più di 60 chilometri di carri armati davanti le porte di Kiev non vuole la pace in questo momento". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle repliche alla Camera.

