ROMA, 01 MAR - "Vi ringrazio per la profondità, l'ampiezza, la consapevolezza del momento sofferto che stiamo tutti attraversando e della decisione sofferta che oggi occorre prendere, ma devo ringraziarvi anche per la compattezza nella condanna dell'orrore". Così il premier Mario Draghi in replica alla Camera sulla crisi Ucraina.

