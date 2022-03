Ucraina:Petrocelli,in Aula senza relatore,decade Odg su armi

ROMA, 30 MAR - "Abbiamo chiuso i lavori dell'ufficio di presidenza: se la Bilancio non si esprime entro le 18 il provvedimento va in Aula senza relatore". Lo annuncia il presidente della Commissione Esteri del Senato Vito Petrocelli. Senza parere della Bilancio, spiega Petrocelli, non si possono esaminare gli emendamenti e visto che alle 18 si va in Aula come sempre in Assemblea la Bilancio si esprimerà sul decreto nel suo complesso. Ma tutto quello che non è stato esaminato in Commissione e cioè gli emendamenti e gli ordini del giorno, decade.

