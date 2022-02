ROMA, 24 FEB - "Inaccettabile l'attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che stanno piangendo i propri cari. L'Italia sia come sempre al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori". Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi, su Twitter.

