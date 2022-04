Ucraina: Tajani, Bce deve acquistare titoli di Stato

ROMA, 05 APR - "La Bce deve acquistare titoli di Stato perchè c'è bisogno di denaro sul mercato: famiglie e imprese devono avere liquidità". Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani a Mattino5. Parlando della crisi in Ucraina, l'esponente di Fi ribadisce la necessità che "l'Europa agisca tutta unita: la cosa peggiore che possiamo fare è dividerci. L'Occidente deve dimostrare compattezza se vogliamo far sedere Putin a un tavolo per la pace".

