Ucraina:Tajani, Paese ha diritto di difendere suo territorio

ROMA, 20 APR - "La no fly zone non si può realizzare perchè non può esservi la terza guerra mondiale e bisogna aiutare l'Ucraina con le armi difensive e non offensive. Si deve permettere all'Ucraina di difendere il proprio territorio, l'obiettivo è la pace, dobbiamo continuare ad insistere su questa parola, se rinunciamo alla soluzione diplomatica dopo il momento più duro del conflitto saremmo perdenti perchè l'obiettivo è arrivare ad una soluzione di compromesso tra le parti. ". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore di Fi a Skytg24.

