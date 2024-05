Tajani, Toti può continuare a lavorare, attendiamo

agenzia

Io garantista, ancora non c'è stato nemmeno il riesame

ROMA, 09 MAG – Toti “può continuare a lavorare, poi si vedrà. Io sono garantista. È veramente molto presto per prendere” decisioni. “Io sono garantista vero, a qualsiasi forza politica appartengono non ho mai speculato su nessuno”. Lo dice Antonio Tajani uscendo dal Senato, intercettato dai cronisti. La linea su Toti è di attendere? “Assolutamente sì, non c’è stato nemmeno il tribunale del riesame ancora”, ha precisato.

