Catania: traffico congestionato a causa delle auto in sosta vietata alla circonvallazione

Sistematica presenza di autovetture in sosta, a Catania, in V O Da Pordenone, direzione Ognina, tra i civici 33 e 19, fuori dagli stalli destinati al parcheggio, anzi esattamente nel bel mezzo della corsia destinata al traffico veicolare, che provoca la sistematica congestione del traffico nelle ore di punta (e non) per tutti gli utenti della “circonvallazione” (la circonvallazione è una strada pubblica e non privata adibita a parcheggio di cliniche private). Ho già segnalato alle autorità quanto sopra (con scarsi risultati), spero che la stampa possa essere più incisiva.

