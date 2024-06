Luna Rossa testa il nuovo AC75: le prime immagini dal mare di Barcellona

Video dalla rete

Inizia la volata finale verso la Louis Vuitton Cup di vela a Barcellona. Per il team di Luna Rossa Prada Pirelli primi test in acqua nel mare che ospiterà – a partire dal 22 agosto – le gare di qualificazione e poi la 37esima America’s Cup. Il team guidato da Max Sirena ha iniziato le prove in quello che sarà il campo di regata, prendendo quindi confidenza con il vento che soffia a Barcellona e il moto ondoso.

Come il team italiano, sono già in attività a Barcellona anche Alinghi Red Bull Racing, Patriot di American Magic, Ineos Britannia e i francesi di Orient Express.

